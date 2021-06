’G7 akkoord een Pyrrusoverwinning’

Grote jongens als Google, Amazone en Microsoft zullen straks overal belasting moeten gaan betalen. Op het eerste gezicht is het akkoord natuurlijk prachtig, maar deze bedrijven zullen, gelet op hun aard en vooral uniciteit, de afname van hun winst vanwege deze nieuwe belastingdruk uiteindelijk neerleggen bij de consument. Die is sowieso altijd de klos is met zo’n beetje alle verhogingen in het bedrijfsleven dan wel bij de overheid.

Het moet toch algemeen bekend zijn dat een beetje belangrijk bedrijf in het geval van een significante kostenverhoging deze verhoging altijd zal doorrekenen naar...? Juist, de consument. Google, als voorbeeld, zou dan ook op enig moment kunnen besluiten om al haar gratis activiteiten in een abonnement te gieten om gebruik te kunnen maken bijvoorbeeld van haar zeer populaire zoekmachine.

Door zo’n besluit stijgt de omzet van Google natuurlijk als een raket; Google blij, G7 blij. Om er nog maar een te noemen: Whatsapp, met wereldwijd miljarden gebruikers zou zeer makkelijk € 10,00 per maand kunnen vragen voor een abonnement. En wie is in dit alles nu straks gewoon de Sjaak? Het antwoord daarop mag uzelf invullen!

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel