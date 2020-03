Stress om onduidelijkheid

Of moeten die maanden wachten en dan weer 1500 euro ertegen aan gooien om weer lessen te moeten nemen? En studenten die voor hun propedeuse zitten. Moeten die nog een jaar studeren, dat is weer extra kosten, enz. En gaat de schoolgaande jeugd zonder meer over, want het huiswerk dat ze krijgen kan door iemand anders gemaakt worden. En moeten scholieren in de zomervakantie lesstof inhalen? Het virus is funest maar duidelijkheid moet er ook zijn want velen raken hierdoor gestrest.

Monique van Heukelom,

Weert