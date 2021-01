’Britse variant komt ongehinderd ons land binnen’

Jaap van Dissel, RIVM wil aanscherping van huisbezoek i.v.m de Britse mutant covid-19. Deze Britse variant kan echter ongehinderd Nederland binnenkomen.

De Engelse covid variant is aan de grenzen heel goed via een test vast te stellen. Momenteel is op havens, luchthavens helemaal géén controle, géén testverplichting, nee er zijn zelfs vrijstellingen!

En dan wil Van Dissel het huisbezoek (terecht) inperken, maar hoe gaat hij dat via handhaving organiseren? Wat gaat hier fout? Is Van Dissel niet de man die zich recent minzaam uitliet over de kwaliteiten van zorgmedewerkers, mondkapjes niet nodig vond en dacht dat covid zonder problemen snel vergeten zou zijn? Over kwaliteiten gesproken!

Herman de Haas

Rotterdam