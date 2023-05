Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Laat Eerste Kamer niet over eigen graf heen regeren

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

Op 30 mei wordt dan eindelijk de nieuwe Eerste Kamer gekozen. Dat moet binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en normaal gesproken vliegen die om in de stroperige Nederlandse polderklei. Maar nu lijkt elke minuut een week te duren. 30 mei worden we eindelijk bevrijd van de D66-arrogantie die dit land al veel te lang onterecht in haar greep heeft. Er is licht aan het einde van de tunnel! Alleen proberen de verslagen partijen vlak voor de finish nog even een lelijk stempel te drukken op het land dat ze achterlaten!