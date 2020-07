Brief 1 ’VI leuk en informatief’

Het is een leuk en informatief televisieprogramma dat vanwege een grap, die bij sommige mensen verkeerd viel, een storm van protest opriep. Derksen is tegen rasicme, ook ik ben tegen racisme, maar de grap die hij maakte over Akwasi was in mijn ogen een leuke grap en zeker niet bedoeld racistisch bedoeld. Men maakt het groter dan het is, nog even en men kan helemaal geen grap meer maken.

A. Randshuizen, Bodegraven

