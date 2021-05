’GL en PvdA hard nodig in oppositie’

Lees de inbreng van Hans Hillen en Jack de Vries over de droomoptie van Kaag. Nogal smalend en cynisch wordt gesproken over de huidige positie van die partijen. In een sfeer alsof CDA sterk uit de verkiezingen is gekomen.

De suggestie dat GL en PvdA beter kunnen fuseren is zo gek nog niet. Gelijkertijd kan het CDA dan intern een splitsing regelen tussen de stroming Omtzigt en de draaikonten binnen die partij. Hopelijk zijn we dan verlost van die stagnatie.

Maar ja; heeft CDA ooit al eens serieus oppositie kunnen voeren? Inderdaad is het verstandiger dat PvdA samen met GL en anderen een oppositie gaan voeren waarbij de bestuurscultuur echt kan veranderen. Van een gespleten CDA hoeven dat echt niet te verwachten.

André Steijaert,

Breskens