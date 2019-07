’Te veel druk op Kruijswijk’

De druk die de media op hem legt met deze voorspellingen is zwarter dan de bergetappes die nog moeten worden gereden. Laat de man gewoon zijn ding doen en wacht het af. We mogen aannemen dat hij zijn stinkende best doet, maar er zijn nog andere goeie renners die hetzelfde doel nastreven en pas in Parijs is bekend wie er heeft gewonnen.

Peter Borst, Beverwijk