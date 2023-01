’Hollandse garnaal in gevaar’

Er wordt niet over mogelijkheden gesproken echter alleen maar over ’consequenties en nog meer strengere regels’. Komt het bij de minister niet binnen dat verdwijnen van trek-en broedvogels misschien wel te wijten kan zijn aan die enorme windparken op zee en land? Enorm veel geld wordt gevraagd van de vissers. Ik vrees weggegooid geld want de milieu-en natuurclubjes staan al in de startblokken om te procederen. De ’Nederlandse garnaal’ zal in de toekomst moeten worden ingevlogen uit een ver land. Alles voor het milieu, toch?

M.Methorst, Hazerswoude-Rijndijk