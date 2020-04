De Kwestie: Houden we dit nog wel een jaar vol?

Een jaar of meer in deze situatie; is dat vol te houden?

We leggen de vraag voor aan emeritus hoogleraar gezondheidszorg Ivan Wolffers en psycholoog Martin Appelo. Waar Wolffers veerkracht van ’de kudde’ verwacht, is Appelo beduidend pessimistischer over de komende periode.

En wat denkt u? Komen we de komende periode goed door? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.