’Wolf hoort hier niet meer’

Het land was kleinschalig ingedeeld met hoofdzakelijk agrarische behuizing. De wolf was toen niet gewenst en werd over de grenzen gejaagd. Fijn is het dat door natuurherstel van de afgelopen decennia dat de wolf weer terug is. Alleen nu bestaat het aantal inwoners in Nederland uit bijna 18 miljoen, zijn de steden groter, is er een infrastructuur van wegen en spoorlijnen. Ook zijn er meer en grotere schaapkuddes. Historisch gezien hoort de wolf hier wel, maar gezien de ontwikkeling van Nederland kan de wolf hier nu niet meer bestaan.

Peter Jonker, Haarlem