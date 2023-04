’Economisch belang Schiphol ontkend’

Voor een handjevol klagers zet men de werkgelegenheid van velen op het spel. Je weet dat als je in de buurt van een luchthaven gaat wonen je vliegverkeer hebt. Als je daar niet tegen kunt moet je gaan verhuizen naar een gebied waar geen luchthaven is. De gemeente Haarlemmermeer heeft ook boter op haar hoofd door te blijven bouwen in dit gebied. Bovendien had men eindelijk de vakantievluchten naar Lelystad moeten verplaatsen. Wel een hoop geld uitgeven voor het gereedmaken van dit vliegveld voor vakantieverkeer maar op voorhand toegeven aan wederom een stelletje activisten die misschien wel eens last kunnen hebben van lawaai. Waarom een Ryanair of een Qatar Airways vele start- en landingsrechten geven terwijl onze eens zo nationale trots de klappen mag opvangen? Luchtvaart is in de huidige tijd niet meer weg te denken, tenzij men onder een steen leeft en nog met paard en wagen wil reizen. We hadden eerder ook de mogelijkheid om Schiphol te verleggen naar zee of de Markerwaard. Regeren is vooruitzien maar in dit land kijkt men achterom en prevaleert men stilstand en luisteren naar een handjevol klagers.

Sonja Wijmer