Balans tussen elitarisme en populisme moet weer worden hersteld

Verkiezingen gaan over belangen. Over belangen van instituten, zoals politieke partijen, maar ook over belangen van burgers. Eigenaren van koophuizen in hippe en rijke witte wijken hebben vaak andere belangen dan huurders in goedkopere gebieden. Mensen met goede toegang tot een maatschappelijk netwerk hebben er belang bij dat dat netwerk zo exclusief mogelijk blijft en zullen verspreiding van macht en invloed willen voorkomen. Oproepen om die netwerken toegankelijker en transparanter te maken, zullen zij dan ook graag pareren met een beschuldiging van populisme.