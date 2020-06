’Investeren in onderwijs betaalt zich dubbel terug’

Het verkleinen van klassen en het begeleiden van startende leerkrachten is volgens de onderzoekers van SEO erg effectief. Ⓒ ANP

Volgens een onderzoek dat de Algemene Onderwijsbond heeft laten uitvoeren betalen investeringen in het onderwijs zich dubbel en dwars terug, met name in economische groei. Eugenie Stolk vindt dat de politiek de resultaten van dat universitair onderzoek ter harte moet nemen.