’Kazerne van mariniers hoort bij zee’

Het vreemde is dat mariniers zeemilitairen genoemd worden. En juist die zee is niet te vinden in het binnenland. Meer dan een beetje oefenen op de Neder-Rijn is er niet bij. Het lijkt me daarom zinvol dat de nieuwe kazerne ergens aan zee komt te staan. Heen en weer reizen is namelijk uiterst milieuonvriendelijk. Als kabinet moet je tenslotte rekening houden met je eigen milieubeleid. Deze regering is net zo respectloos naar de provinciale en gemeentelijke partijen toe als richting de bevolking. In Doorn is de grond al verkocht en in Vlissingen is er van alles beloofd. Dus waarom moet ik nog stemmen op landelijke partijen in de provincie of in de gemeentepolitiek als ze die ook al bedonderen? En omdat het PFAS-probleem door diezelfde politiek bedacht is, zie ik nergens anders zo snel een nieuwe kazerne herrijzen. Of wil de regering ze de komende jaren laten overleven in een bivaktentje?

Peter de Quaack,

Vlissingen