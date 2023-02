’Weigeren hulp Cyprus schandalig’

Zo weigert dictator Erdogan hulp van Cyprus. Maar ach, hoezeer ‘zijn’ burgers hem aan zijn hart liggen, dat hij niet heeft, bleek wel toen hij enkele jaren onder het mom van een te vrezen coup vele burgers, waaronder vooral hen met verantwoordelijke functie, zoals rechters, liet verdwijnen. Het is heel nobel van Zweden en Finland dat zij hulp verlenen: landen die door deze despoot dwars worden gezeten met toetreding tot de NAVO. Turkije had er als zijnde dictatuur allang uit moeten worden gegooid zodat deze landen geen hinder kunnen ondervinden. Nota bene Erdogan zelf is met zijn leger in geen velde of wegen te bekennen bij de hulpverlening. En wat te zeggen van de slager van Syrië: Assad, die elke vorm van buitenlandse hulp weigert. Hij die samen met de Russische wolf in schaapskleren Poetin zijn eigen mensen al deels uitmoordde, kan het niets schelen dat nu wederom weerloze en hulpeloze burgers een vreselijke dood sterven zonder hulp. Dat dit monster nog regeert is te danken aan de krachteloze VN welke hem destijds in het zadel hield door niets te doen, omdat de leden Rusland en China hun Veto uitspraken en hulp aan burgers tegenhielden. Nog steeds zijn ook deze dictaturen lid van een organisatie die toe moet zien op wereldvrede. Het is te krom voor woorden dat wederom weerloze burgers worden getroffen door oorlog en dit soort rampen en keer op keer dit soort barbaarse dictatoren de dans ontspringen.

Jan Verniers,

Arnhem