De zoveelste coronaoplichter voelt geen schaamte

Het laatste woord is nog lang niet gezegd over corona, want ook nu stromen er nog rapporten binnen over wat er allemaal in het heetst van de strijd is misgegaan. Goedkoop is die reflectie ook niet. De recente rapporten van Deloitte en Ebben Partners, die concluderen dat de overheid voor miljoenen in de maling is genomen, kosten zelf een behoorlijke duit.