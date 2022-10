’Makkelijk om Rutte alles te verwijten’

Maar er zijn nogal wat krachten van buitenaf, die een grote rol spelen, zoals het coronavirus, de gasproblematiek, de oorlog, de stikstofaffaire, de toeslagenaffaire, instromende asielzoekers en ga zo maar door. Alles moet worden opgelost. De ambtenaren op de achtergrond proberen om dit alles in goede banen te lijden. Maar wij zien vooral de voorgrond, namelijk de politiek en daar gaat het nogal eens mis. Over de toeslagenaffaire bijvoorbeeld is veel heisa geweest, maar we hebben niets gehoord over wie de aanvragen hebben ingevuld en hoe deze tot stand zijn gekomen.

We hebben nu eenmaal te maken met chaos in de wereld en dan doet de regering het ook slecht.

Alle Tamminga