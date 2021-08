’Klimaatplan van Nijpels een farce’

Natuurlijk is overgang naar zonnepanelen fantastisch. Vergeet dan wel de eerste drie jaar waarin de CO2- uitstoot van de productie terugverdiend moet worden. Vergeet ook de afbouwfase en vooral het risico op brandschade.

De mineralen voor deze panelen graven we gewoon uit Congo op. Daar helpen ons 40.000 kindslaven. Dit is geen moderne slavernij want het dient een hoger doel.

Kameraad Timmermans weet alles over duurzaam rooien van bos voor biomassa. Gewoon toepassen.

We moeten vooral lokaal kortetermijnoplossingen toepassen. Want anders zouden we stoppen met vrachtvluchten uit China en vrachtschepen met stookolie. Alle diesels eruit. Die sturen we naar andere landen met een nieuwe euro3 ipv euro6 motor. Hoezo milieubewust?

Kernenergie kan niet goed zijn omdat dat zonder subsidies niet rendabel gemaakt kan worden... Voor zonnepanelen geldt dat niet? Windmolens?

Gewoon verder pruttelen en alle productie naar het buitenland brengen. Dan gaan de 600 nieuwe kolencentrales in China en India ons de klimaatinstallaties opleveren. Wat een farce.

G. Schoenmaker, Rekken