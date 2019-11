’Alternatieven vliegen veel duurder’

Greenpeace

Om te beginnen dat is niet aan Greenpeace en ten tweede zijn de alternatieven (trein, bus) veel duurder en kosten deze nog veel meer tijd. Wat Greenpeace wel zou kunnen doen is de alternatieven goed bekijken en proberen die te verbeteren. In plaats van de burger op kosten te jagen voor vervoer naar het buitenland.

P. v.d. Kwast, Almere