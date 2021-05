Binnenland

Bijna 9 op de 10 ouderen gevaccineerd, minste animo in Urk

Tenminste 87 procent van alle Nederlandse 65-plussers heeft tot nog toe een coronavaccinatie gehaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat dit gedeelte van de ouderen zeker één keer is geprikt. De werkelijke opkomst is volgens het instituut nog hoger, want de vaccinatie...