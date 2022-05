’Dossier toeslagenaffaire ettert door’

Het optreden van de VVD in het debat door een liberaal Kamerlid zijn maidenspeech te laten houden in bijzijn van fractievoorzitter Hermans is tekenend. De strategie van het kabinet is tijd rekken. Het optreden van Rutte is volstrekt ongeloofwaardig. De Kamer had een motie moeten indienen dat het kabinet ieder half jaar een voortgangsrapport aan het parlement moet aanbieden over de voortgang en behaalde resultaten.

Nu blijft het dossier langdurig dooretteren met onherstelbare schade voor de gedupeerden. De nieuwe bestuurscultuur is gewoon op de oude voet doorgaan met beleid maken en voeren.

M. Loermans