’En weer krijgen de ouderen de schuld’

Het is heel gemakkelijk om als het slecht gaat de schuld bij een hele bevolkingsgroep neer te leggen. Zo ontstaat er een hetze tegen deze bevolkingsgroep in onze samenleving. Heel eng hoor.

De jongeren, die zelf nog niets aan onze samenleving hebben bijgedragen, hebben de mond vol over hoe wij oudjes het voor hen verpesten en dat het onze schuld is dat we er überhaupt nog zijn! Over plusminus 25 jaar zal deze vergrijzing geheel zijn verdwenen, probleem dan opgelost?

Toen ik op de lagere school zat leerden we dat er 11 miljoen mensen in Nederland woonden, inmiddels zijn het er 17 miljoen en daar zal over 25 jaar nog wel een paar miljoen bijgekomen zijn. Ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt voor het CPB om daar eens een planning voor te gaan maken en voor te gaan leggen aan onze politiek zodat ze tegen die tijd niet kunnen roepen ’dat hebben we nooit geweten’.

Rita Spee, Harlingen