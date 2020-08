Bent u het ook beu om al bijna zes maanden binnen te zitten en u keurig aan alle regels te houden? Geen of weinig familiebezoek te ontvangen, ook niet van kinderen en kleinkinderen? Ondanks de hitte van de afgelopen weken rustig te blijven en je zien te vermaken met veel onzin tv?

Laten we ook eens politietje gaan pesten, de boel kort en klein slaan, de wijk vernielen en overal lak aan hebben, net doen of alle maatregelen niet voor ons gelden. Laten we onze vakantievierende medeburgers opzoeken op de stranden en in de wijken en rotzooi gaan trappen.

O ja, en vergeet dan niet wat slag- en schietmateriaal mee te nemen, dat is toch de gewoonste zaak als we naar het stand gaan! Op deze manier breken wij er als ouderen ook een keertje tussenuit.

Een kleine bijkomstigheid is dat wíj hiervoor waarschijnlijk beboet gaan worden met weer een korting op onze pensioenen.

Geen probleem, met dit geld kunnen er dan weer nieuwe jeugdcoaches, jeugdbegeleiders, opvangtehuizen, drankfeesten, drugs, wapens enz. gekocht worden, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar niet in dit achterlijke land.

W. Vlokhoven, Geldrop