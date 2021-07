Brief 2 ’Hulpverlening traag op gang’

Binnenland

LIVE | Inwoners Roermond met sirenes gewekt om huizen te verlaten

Zo’n 550 huishoudens in Roermond zijn vrijdagochtend om 06.00 uur met megafoons en sirenes vroegtijdig gewekt om per direct hun woningen te verlaten. Ook kregen ze een NL Alert met de mededeling: verlaat uw woning direct. Volg hier het laatste nieuws over het noodweer.