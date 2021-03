Brief 3 ’Ook in Amsterdam preventief fouilleren’

Mevrouw Halsema heeft in augustus 2020 de toezegging gedaan om dit in te voeren. Echter de linkse partijen in de gemeenteraad, zien hier niets in vanwege het risico op etnisch profileren.

Met de nodige nieuwe geweldsincidenten is er tot op heden geen enkele actie ondernomen. Gemeente Amsterdam neem, in navolging van veel andere steden in ons land, uw verantwoording en start met het objectief fouilleren.

Willem Himmelreich

Heerhugowaard

