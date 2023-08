Uitslag Stelling: ’Geef Omtzigt vertrouwen’

De meeste respondenten zijn het ermee eens dat de speerpunten van Nieuw Sociaal Contract, te weten beter bestuur en bestaanszekerheid, prioriteit moeten krijgen. Maar liefst 80% van de respondenten vindt net als Omtzigt dat voedselarmoede en woningnood hoog op de agenda moeten staan. „Hij benoemt de grote problemen in Nederland”, stelt een respondent. Ook vindt een grote meerderheid dat er een grondwettelijk hof moet worden ingesteld. Deelnemers zijn wel kritisch over de tijdsduur die Omtzigt noemt voor het herstel van bestuur, namelijk misschien wel meer dan tien jaar. 56% van de respondenten vindt dit te lang duren. Maar Omtzigt krijgt ook steun: „Ik gun hem het voordeel van de twijfel. Hij wil vernieuwing in het kiesstelsel en problemen oplossen. Hopelijk gunt Nederland hem de tijd om zijn plannen uit te voeren.”

Een meerderheid denkt dat het Omtzigt gaat lukken om een volwaardig programma te ontwikkelen en de kandidatenlijst rond te krijgen, maar een derde van de deelnemers vraagt zich af of het hem op tijd gaat lukken. Een deelnemer zegt hierover: „De juiste mensen vinden is een probleem.” Een andere kritische respondent zegt: „Klinkt leuk, maar je kunt in deze korte tijd nooit een geloofwaardige partij oprichten. En meedoen in een paar kiesdistricten is zinloos.” Een andere respondent sluit zich hierbij aan: „Het is te kort dag om alles op orde te hebben.”

Een derde van de deelnemers is bang dat Omtzigt weer een burn-out zal krijgen door het voeren van een campagne en het leiden van een partij, terwijl 45% dit niet ziet gebeuren. Een respondent ziet Omtzigts ervaring met burn-out juist als iets positiefs: „Dat hij een burn-out heeft gehad, kan in zijn voordeel werken. Hij weet nu uit eigen ervaring wat mensen mee kunnen maken, hoe mensen bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire zich gevoeld moeten hebben.”

Respondenten zijn verdeeld over de vraag of Omtzigt dé persoon is om problemen in Nederland op te lossen. Twee vijfde denkt van wel en twee vijfde van niet. Een positieve respondent stelt: „Omtzigt is iemand die geen loze beloften doet.” Een kritisch geluid klinkt ook: „Zal hij grote en voelbare verandering teweegbrengen en de grote problemen als de migratiestroom en invloed van de EU aanpakken? Dat weet ik niet.”

Toch verwacht 40% van de respondenten dat Nieuw Sociaal Contract in november de grootste partij wordt. Iemand die de partij steunt, legt uit: „Nieuw Sociaal Contract heeft de potentie om heel groot te worden. Omtzigt is een van de weinige integere politici en hij geniet het vertrouwen van bijna iedereen.” Een ander is het hiermee eens: „Omtzigt is betrouwbaar en dus zal hij veel stemmen krijgen. Het is ook een idee om strategisch te gaan stemmen om ervoor te zorgen dat Timmermans niet de grootste wordt.”

Bijna 30% van de deelnemers aan de stelling geeft aan op Nieuw Sociaal Contract te zullen stemmen, terwijl bijna de helft van de respondenten een andere partij kiest. Iemand die zijn stem aan Omtzigt geeft, concludeert: „Met Omtzigt hebben we weer toekomst.”