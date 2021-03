Aangezien het code rood was, wist ik wel dat dat niet zou lukken. Woensdag werden mijn pakketjes bezorgd, heel schappelijk gezien het weer en de drukte met alle pakketjes. Een dag later kreeg ik een mail van Bol.com met de excuses voor het te laat bezorgen. Gen probleem dacht ik nog. Tot mijn verbazing zaten er twee tegoedbonnen bij van elk 3 euro. Ik had daar niet op gerekend, maar ik vond het wel een heel mooi gebaar van Bol.com.

Hans de Klerk

