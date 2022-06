’Kabinet moet slachtoffers ruim compenseren’

Ook krijgen gedupeerden compensatie. De slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben in eerste instantie 30.000 euro ontvangen en voor deze gedupeerden komt er nu ook compensatie. Niet meer dan billijk, lijkt mij.

Was het kabinet ook maar eens bereid de aardbevingsschade in Groningen ruimhartig te compenseren. De 10.000 euro die voor aardbevingsschade beschikbaar is gesteld, is niet voor alle gedupeerden van de aardbevingen. Deze compensatie geldt slechts voor een bepaald postcodegebied en bewoners die daar buiten wonen, krijgen niets. Ook een vorm van discriminatie lijkt mij. Daar komt nog bij dat deze compensatie van 10.000 euro slechts de waardevermindering van de huizen moet dekken. Niet echt een compensatie die recht doet aan het grote onrecht dat de Groningers is aangedaan.

Henk Rengers, Wildervank