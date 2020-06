Brief 2: ’Terechte voorwaarden voor Curaçao’

Een groep van bekende Nederlanders heeft het kabinet gevraagd zich ruimhartig op te stellen. Maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Maar ook wij zijn door de coronacrisis op een enorme begrotingsachterstand van zo’n 70 miljard euro gezet. Toch vragen de zuidelijke EU-lidstaten en de Cariben ons doodleuk om hulp, maar willen daarbij geen bemoeienis met de broodnodige hervormingen.

Vrijdag is er overleg in de ministerraad en wordt er een besluit genomen over het eerste hulppakket van 370 miljoen aan de eilanden met daaraan vastgekoppeld strenge voorwaarden. Het kan toch niet zo zijn dat de Nederlandse belastingbetaler weer om de tuin wordt geleid en een dergelijk bedrag zomaar wordt geschonken.

En wat de bekende Nederlanders betreft, die kunnen gezamenlijk een mooi bedrag zonder voorwaarden naar de Cariben toesturen. Geeft vast een goed gevoel, maar zal toch wel te veel gevraagd zijn ben ik bang.

Jan Pronk, Beverwijk

