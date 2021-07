’Boeren belangrijk in gevecht tegen water’

De natuur in Nederland is namelijk een zeewaterniveau van meer dan 1 meter hoog. Toen we dit droog zijn gaan maken zijn het de boeren geweest die het zijn gaan onderhouden.

De boeren houden inmiddels eeuwenlang de landerijen bij en zorgen dat de sloten gebaggerd worden. Bij harde regenval kan het water tijdelijk opgeslagen en afgevoerd worden. In de steden sla je geen water op bij harde regenval. Dat weten we inmiddels. Deze boeren zijn dus super nuttig, hoe gek dit ook klinkt voor sommigen onder ons.

Terug naar de natuur van de tijd van voor er boerderijen waren betekent zwemvesten halen. Bossen aanleggen is geen natuur, maar cultuur. Vaak worden door onkunde de verkeerde bossen aangeplant. Verstedelijking past totaal niet in dit lage vruchtbare landschap, maar juist in Spanje en Noord Afrika. Daar heb je minder last van de regen en offer je nauwelijks vruchtbare perselen op voor huizen. Heel veel mensen kunnen thuis werken tegenwoordig, dus dit zou een eye opener moeten zijn.

G. van Wijk 's Gravenzande