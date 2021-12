’Nucleaire angst sterk overdreven’

Niet alleen waren bij de ongelukken met de kerncentrales in Tsjernobyl en Fukushima uiterst zeldzame omstandigheden aan de orde, maar ook de blijvende radioactiviteit is veel beperkter dan verwacht, net als in Hiroshima.

En natuurlijk kan ook een thoriumcentrale door een fout of sabotage mogelijk gevaar opleveren, maar dat geldt ook voor medische fouten, verkeersfouten, kankerverwekkende bedrijven en (verf)stoffen, virusbesmettingen en aardbevingen, terrorisme, oorlog, tsunami’s, constructiefouten bij vliegtuigen en (elektrische) auto’s, etc.

De angst voor kernenergie is zo lang door activisten aangewakkerd, dat in het Nederlandse klimaatbeleid, gebaseerd op schimmige klimaattafels, het woord niet eens voorkomt en Duitsland in paniek gaat overstappen op gas! Laten we deze slechte raadgever vergeten en de feiten beoordelen. Zonder vooroordelen.

L.J.J. Dorrestijn