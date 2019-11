Washington was voor even ondergedompeld in een sportsprookje. Na 95 jaar wachten, won lokale honkbaltrots de Washington Nationals eindelijk de world series. Steeds weer kwam de ploeg terug van schijnbaar onmogelijke achterstand. Er groeide iets. Ze waren duidelijk de underdog, maar eenheid en vechtlust hielp ze aan de overwinning.