Uitslag Stelling: ’Oostvaarders dierentuin’

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven maakte afgelopen week juist een einde aan de jarenlange discussie over het bijvoerbeleid en stelde dat de grote grazers geen ’gehouden dieren’, zoals vee, maar wilde dieren zijn. Staatsbosbeheer hoeft de dieren van de rechter niet bij te voeren, maar de organisatie zegt dat juist wel te doen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Veel deelnemers denken echter dat de edelherten, konikpaarden etc. elke winter het risico lopen de hongerdood te sterven, omdat ze te talrijk zijn en door de omheining niet elders op zoek kunnen naar voedsel. Eén van hen reageert: „Dieren laten verhongeren, terwijl je er iets aan kunt doen, is dierenmishandeling omdat het een vreselijke, langzame dood is.” Sommigen zien het gebied als een soort dierentuin. „Daar laat je de dieren ook niet verhongeren.”

Een respondent meent dat Staatsbosbeheer de dieren toch als vee moet beschouwen: de boswachters moeten ’als een boer voor zijn dieren’ zorgen. „Zij zijn beheerder van het land waarop ze rondlopen.”

Als argument voor het niet verplicht bijvoeren, gebruikt het College dat de dieren wilde dieren zijn en dus zelf in leven moeten zien te blijven. Een grote meerderheid van de deelnemers ziet dat niet zo. Zo stelt iemand: „De grote grazers zijn wilde dieren, maar ze leven niet in het wild. Ze moeten naar de andere kant van Nederland kunnen lopen, of naar Duitsland, op zoek naar eten.”

Het wel of niet bijvoeren van de ’grote grazers’ is al jaren onderwerp van discussie. Burgers trokken zich het lot van de dieren aan en gooiden voedsel over de omheining. Een krappe meerderheid van de stemmers zou deze burgerlijke gehoorzaamheid goedkeuren. Een tegenstander hiervan: „Die goedwillende burgers moeten zich er niet mee bemoeien. Dit is een aangelegd stuk natuur dat Staatsbosbeheer beheert, dus het is hun verantwoordelijkheid.”

Mochten de dieren deze winter toch honger lijden, dan zal dat - wederom - op publieke verontwaardiging stuiten, zo meent een grote meerderheid van de respondenten. Een meerderheid is ook voorstander van wildbeheer in het gebied; het afschieten van dieren moet gebeuren om zo de populatie niet te laten groeien.

„Nu ze nog vlees hebben, zijn ze nog geschikt voor consumptie. Schiet er een groot aantal af en bied ze aan bij horeca en consumenten. Op de Veluwe gebeurt dit al jaren”, suggereert een deelnemer. En een ander adviseert: „Breng wolven hiernaartoe en laat de natuur haar werk doen. De wolven blijven dan tenminste van de schapen af.” Maar een ander oppert weer: „Laat de jagers zorgen voor een gezonde wildstand. Die weten hoe dit werkt.”

Mocht de populatie dieren in het gebied toch te groot worden, dan zijn de meesten voor verplaatsing van de grazers. „Wie heeft toch bedacht dat deze wilde dieren zonder natuurlijke vijanden op zo’n kleine postzegel konden overleven? Breng deze dieren naar de landen waar ze oorspronkelijk thuishoren”, klinkt het resoluut.