’Nederland, word wakker!’

Diverse media publiceerden al artikelen waarin de vergelijking tussen WO II en de tijd waarin we nu leven werd gemaakt. De gecreëerde massa-angst die mensen monddood en initiatiefloos maakt, is zeker terug. Iedereen gaat als domme koeien mee in een steeds krankzinniger wereld. Kortzichtigheid speelt een grote rol. De lange termijn, met niet te beschrijven ellende, wordt erdoor verdoezeld.

We moeten af van de iedere dag weer terugkerende ellende over de coronacrisis. De angst wordt hierdoor gevoed en terugkeren naar normaal blijft te lang op zich wachten. Met alle gevolgen voor de economie. 1 juni a.s. moet een datum worden dat alles weer opstart. Dus naast wat er nu besloten is, betekent dit ook het openen van sportscholen, sportclubs, casino’s, etc. (die er klaar voor zijn). Geliefde ouderen zien zonder glas ertussen en een normaal functionerende zorg zullen ook weer normaal goed moeten zijn. Dit laatste voorkomt onnodige doorgroei en complicaties van ziekten.

Terug naar normaal kan als we ons assertiever opstellen en de overheid vertellen dat langer wachten niet kan. Maandenlange financiering door de Staat is onwenselijk, niet haalbaar en onbetaalbaar. Rust roest. Mensen willen sociaal contact. Ondernemers willen af van de passiviteit die hen slapeloze nachten bezorgt.

Dr. Robert Mol, huisarts, Rhoon