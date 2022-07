’Lange arm UEFA reikt tot diep in lidstaten EU’

Voetbal

FIFA geeft spelers in Oekraïne en Rusland mogelijkheid tot opschorting contract voor één jaar

Voetballers die bij een Russische of Oekraïense club spelen en voor 30 juni geen overeenstemming bereiken over beëindiging van hun contract, mogen die verbintenis opschorten tot 30 juni 2023. De FIFA besloot de in maart genomen maatregelen te verlengen om spelers zo te beschermen. De voetballers die...