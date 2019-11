Brief 3 ’Kroon mist zelfbeheersing’

Deze meneer heeft geen enkele zelfbeheersing, heeft zelfs waarschijnlijk een agent een kopstoot gegeven en laat z’n ’jongeheer’ zien. De 100 uur werkstraf is nog te weinig voor dit soort gedrag terwijl je in bezit bent van een hoge onderscheiding. Denk dat daarnaast professionele hulp zeer op zijn plaats is want dit is gedrag van een doorgeschoten dronken puber.

Marc Struik, Reeuwijk

