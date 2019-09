Brief 1 ’Geloof in kabinet verloren’

Neem even de energierekening. Die hebben ze vorig jaar met 300 euro verhoogd om nu 100 euro terug te geven. Dat is puur bedrog waar een gemiddeld bedrijf een ernstige tik voor op de vingers had gekregen. Eerst de prijs dusdanig verhogen om daarna korting te geven. En zo staat het nog bol van andere dubieuze berekeningen waarvan ze de afgelopen jaren eerst alles met vijf tot tien procent verhoogd hebben. Dan kan je er twee procent op vooruit gaan maar mis je nog steeds tussen de drie en acht procent. Je moet wel heel erg naïef zijn als je deze regering nog wil geloven.

Peter de Quaack, Vlissingen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: