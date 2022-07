Brief 3 ’Begrip voor stakende huisartsen’

Probeer tegenwoordig maar eens om je bij een huisartsenpost te laten inschrijven. Dat gaat je in veel gevallen niet lukken. In bepaalde delen van het land willen huisartsen zich niet eens meer vestigen. De huisarts is niet langer meer de geneesheer maar heeft er de taak van administrateur naast gekregen.

Minstens één dag per week gaat verloren aan papieren rompslomp wat het respectabele vak van huisarts behoorlijk uitholt. Dat het anders moet is wel duidelijk en hopelijk vinden de huisartsen in Den Haag een willig oor.

We zagen al eerder stakende politiemensen, boeren en nu ook al huisartsen! Wat staat ons nog meer te wachten? We zijn geen derdewereldland, maar het dreigt wel hard die kant op te gaan.

Jan Muijs,

Tilburg.

