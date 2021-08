Premium Het beste van De Telegraaf

Omroep doet niets met forse beschuldiging Wie is de ’antisemitische hoofdredacteur’ bij de NPO?

’Geef nou maar toe, die Joden zijn toch ook niet te vertrouwen?’ (..) ’Jij bent toch moslim? Geef het maar toe, jij denkt er ook zo over.’ ’Overal’ hoorde Naeeda Aurangzeb dit naar eigen zeggen als tv- en radiomaker in het progressieve bolwerk in rondom Hilversum, zo zei ze in een interview met Robert Vuijsje over haar boek over alledaags racisme.