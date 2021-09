Brief 3 ’Kaag ongeschikt als minister’

Zeker als fractievoorzitter van D66 en als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Het getuigt van een bepaalde vorm van narcisme en minachting naar eigen achterban, collega-volksvertegenwoordigers van eigen en andere partijen. Hautain gedrag en eigenbelang. Zij is volstrekt ongeschikt om überhaupt als minister en in welk kabinet dan ook te functioneren. Als D66-stemmer haak ik af en is de toenemende kritiek in de samenleving op Sigrid Kaag alleszins begrijpelijk.

H. de Greef

