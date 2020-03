‘Coronacrisis zijn we zo vergeten!’

Dan wordt het weer ieder voor zich, denken veel reageerders. Want die crisis, ’die zijn we zo weer vergeten!’

Velroylutz is erg overtuigd van een terugkeer naar de situatie van voor de crisis: „Na de crisis gaat iedereen weer over tot de orde van de. Nu hebben de meesten geen andere keus en zullen zich wel aan de regels moeten houden. Met het hamsteren zag je toch al dat heel veel mensen een mentaliteit hebben van: ikke, ikke en de rest kan stikken!”

Recht van de sterkste

Dat denkt Willemwriter ook: „Eensgezindheid is enkel gebruikelijk in tijden van nood, daarbuiten is het business as usual en geldt het recht van (verbaal) de sterkste.”

"En wat als straks 60% van de bevolking ziek is?"

Kievit is nog wat somberder en ziet ook in crisistijd maar weinig eensgezindheid: „Ik heb zeker wat gemist? Ik zie enkel maar ’ik-gevoel’. Ons systeem zakt door haar hoeven, zo verrot is het geworden in de afgelopen 15 jaar.” Het belangrijkste argument voor die somberheid: het hamstergedrag van sommigen. Kell signaleert: „Deze crisis heeft vooral laten zien dat de mens toch vooral eerst aan zichzelf denkt. Nietwaar, hamsteraars? Een crisis haalt zowel het beste als het slechtste in de mens naar boven, maar als het erop aankomt kiest iedereen toch voor zichzelf.” En wat als het nog erger wordt? Dan ziet Jondaan alleen maar ellende: „Eensgezindheid? Ik moet het nog zien als straks 50 tot 60 procent van de bevolking ziek is. Dan slaan wij elkaar toch echt de hersens in in de supermarkt.”

Edwin V_ ziet dat – gelukkig maar – anders: „Na deze crisis zal Nederland natuurlijk meer verenigd zijn. Saamhorigheid zal toenemen. Het coronavirus is een ramp voor Nederland, waartegen krachten gebundeld worden. Kijk alleen al naar inspanningen die veel mensen leveren om andere mensen te helpen. Dat verenigt en zal ook deels blijven nadat deze crisis voorbij is. De geschiedenis heeft dat bewezen.” Willemsen_jb is een stuk sceptischer: „De maatschappij is de coronacrisis in no-time weer vergeten straks en zal weer vervallen in hetzelfde gedrag als daarvoor, vrees ik. Maar uiteraard hoop ik op het tegenovergestelde!”

Kwetsbaar

Thunderstrike ziet vooral saamhorigheid bij de ouderen: „Eensgezindheid is er bij de oudjes van 70 en ouder, die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. Die zitten nu vast en opgesloten, omdat ze heel kwetsbaar zijn. Die zien dit landje en denken vast: Waar heb ik het ooit allemaal voor gedaan? Ze hebben het zo weggeflikkerd.”

"Toch hou ik hoop dat er iets van overblijft. Het zou de samenleving alleen maar beter en prettiger maken."

DaHa meent: „De goede zaken die zo’n pandemie stimuleert zoals solidariteit, zachtere polarisatie, eensgezindheid ten behoeve van de gemeenschap zullen bij een kleine groep mensen, slechts een minderheid, voortleven en misschien uitgroeien tot een soort nieuwe beweging naast de bestaande politieke partijen. Ik vermoed dat de overgrote meerderheid weer vlug vervalt in de oude brood-en-spelenhouding en er misschien nog een schepje bovenop doet als een soort inhaalactie voor wat ze tijdens de crisis allemaal hebben moeten missen.”

Oude voet

R. van Putten ziet ook wel saamhorigheid in deze tijden, maar die is tijdelijk: „Voor eensgezindheid hebben wij een gemeenschappelijke vijand nodig, in dit geval is dat het coronavirus, maar zodra die gemeenschappelijke vijand is verdwenen, gaat men weer op oude voet verder.” Dat vreest Asgrit ook: „Straks wordt personeel met vitale beroepen weer uitgescholden, aangevallen en bespuugd en moeten ze weer staken voor erkenning en een goede beloning voor hun werk. Tenzij deze crisis nog jaren blijft duren en daardoor de mentaliteit van de mensen verandert… pas dan zal er echt een verandering komen.”

D_muyzert tenslotte houdt hoop: „Hopelijk blijft de saamhorigheid en het helpen van elkaar, maar diep in mijn hart vrees ik dat de meesten weer terugvallen. Toch hou ik hoop dat er iets van overblijft. Het zou de samenleving alleen maar beter en prettiger maken.”