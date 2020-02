De Kwestie: ’Niet eerder kinderen krijgen, maar mínder kinderen krijgen!’

Jvdenberg zegt dan ook: „De overheid moet het krijgen van nog meer kinderen juist niet stimuleren. Zoals De Telegraaf zaterdag bericht is dit landje reeds overvol. Dat was het 40 jaar geleden al en dat komt maar voor de helft door immigratie. De andere helft hebben we toch echt zelf erbij gefokt.”

„De vraag zou moeten zijn óf je nog wel kinderen wilt neerzetten in deze verrotte maatschappij”, meent ook Peter_willems-64710.

Fe_koster vindt van wel, maar dan vooral voor ’Nederlanders’. Overheidsbemoeienis vindt deze reageerder best: „Jazeker, voor Nederlanders. Voor buitenlanders en mensen met twee paspoorten vanaf het derde kind geen kinderbijslag meer, om dit land enigszins in verhouding te houden. De - zwakke - linkerzijde zal natuurlijk vinden dat dit weer niet kan, maar ik denk dat die kant toch niet meer voor vol aangezien kan worden.”

Hendrik Enkel denkt vooral vooruit: „Als de huidige generaties later op tijd nieuwe premiebetalers voor hun pensioenen nodig hebben, dan zullen ze wel zelf tijdig voor nageslacht moeten zorgen. Denk daar maar eens over na, voordat je de gepensioneerden van nu, die hun leven lang wel helemaal zelf alle premies daarvoor hebben betaald, als parasieten denkt te kunnen mishandelen!”

Makkelijk kletsen

Peter Z. heeft het niet op babyboomers: „Babyboomers hebben makkelijk kletsen over kinderen. In hun tijd - de jaren ’60 en ’70 waren er 12 miljoen inwoners, vaste banen lagen voor het oprapen, elke zes maanden salarisverhogingen volgens CAO, een 13e maand als bonus voor elke werknemer... dat was normaal in babyboomer-tijd. Zoveel werk was er in jullie tijd. Zoveel financiële zekerheid, zelfs een postbode kocht een huis. Zijn vrouw werkte niet, zo goed werd alles betaald. Huizen met drie slaapkamers voor een dubbeltje te koop. Kansen te over voor kinderen. De mensen van nu, 20- tot 50-jarigen die kinderen willen, hebben het nakijken. Het is zwaar met de verantwoording voor het kopen van een huis en het financieren van kinderen.”

"Wil je de eerste woordjes, eerste stapjes missen omdat jij zo nodig op je werk moet zijn?"

Empieters denkt ook dat het krijgen van kinderen minder ’heilig’ is dan vroeger: „Toen had men de - aangeprate - opvatting dat kinderen hebben het enige zaligmakende is in deze wereld. Nu zijn de mensen wijzer en weten ze dat het ook een bak ellende kan zijn. Er zitten 200.000 kinderen in geestelijke zorg. Dus neem vooral pas kinderen nadat je zelf een beetje geleefd hebt.” En laat de overheid daar niks over zeggen, zegt Frank 1965: „De overheid moet zich ver van onze slaapkamers houden. Ze zit al te diep in onze portemonnee.”

En die portemonnee is vaak niet groot genoeg, zegt Monique_nazar, die de schuld daarvan legt bij de overheid: „Heeft de overheid er zelf niet voor gezorgd dat iedereen, man en vrouw, moet werken om de stijgende lasten te kunnen betalen? Jonge stellen kunnen geen woning vinden, dus stellen ze kinderen krijgen uit. Zo zijn er genoeg redenen te vinden, niet alleen carrière maken.” Jo de boswachter vindt wel dat ook de carrière vaak een rolt speel. „En kinderen en carrière gaan niet samen. Bij één van de twee moet je inleveren. Wil je de eerste woordjes, eerste stapjes missen omdat jij zo nodig op je werk moet zijn?”

En dus denken de reageerders dat minder kinderen krijgen een beter idee is dan eerder kinderen krijgen. Willemwriter: „Er is maar één doorslaggevend criterium en dat is het terugdringen van de overbevolking. Weg met de kinderbijslag en verdere subsidieregelingen, ouders dienen zelf de volle verantwoordelijkheid - ook financieel - voor een kind te dragen, dus op geen enkele wijze op de maatschappij af te wentelen.” En R van Putten zegt tenslotte: „De overheid moet stimuleren dat er juist minder kinderen geboren worden, zo kunnen problemen voor de toekomst tegen worden gegaan. Mits er natuurlijk ook een immigratiestop komt, anders heeft het totaal geen nut.”