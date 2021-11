’Een uitgeklede ic is snel overvol’

Ik lees en hoor dezer dagen in alle media specialisten die alarm slaan over patiëntenstops, afschalen medische zorg voor ’gewone patienten’ en wéér overvolle ic’s. En natúúrlijk heeft iedereen gelijk die roept dat de besmettingen omlaag moeten, en heel begrijpelijk dat er met de winter op komst extra maatregelen genomen worden. Iedere weldenkende realist weet inmiddels dat we de komende jaren niet van dat virus af zijn en vaccinatie noodzakelijk is. Maar niemand heeft het nog over de desastreuze bezuinigingen in de zorg van de laatste kabinetten Rutte. Bezuinigingen op personeel én materieel. Een uitgeklede ic is immers snel overvol.

Doortastende maatregelen zijn nu nodig. Investeringen in de zorg, vlot opstarten van de derde boosterprik en, polarisatie ten spijt, veel doortastender maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen. Niemand verheugd zich op een winter met wéér meer beperkende maatregelen.

Paulus Rood, Boekelo