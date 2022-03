Uitslag Stelling: ’Klimaat altijd in beweging’

Het bericht dat toenemende hittegolven, droogte en overstromingen wereldwijd de beschikbaarheid van water en voedsel voor menselijke consumptie bedreigen, boezemt relatief weinig stellingdeelnemers (12%) angst in. 86% van de respondenten neemt de berichten over de klimaatcrisis met een korreltje zout.

„Het klimaat is altijd in beweging. Al zolang de aarde bestaat. Geen paniek, er is niets ongebruikelijks aan de hand”, verwoordt iemand de mening van velen. „Ik hoor mijn hele leven al dat de wereld vergaat, en tot nu toe is het redelijk meegevallen”, relativeert een respondent. „Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we maar niks moeten doen, er is altijd ruimte voor verbetering. Maar zorg eerst dat er haalbare én betaalbare alternatieven zijn voor fossiele brandstoffen.”

De hoge kosten van duurzame oplossingen stuiten meer mensen tegen de borst. „Op lpg rijden? Dan betaal je je blauw aan wegenbelasting. Hybride? Idem door de zware accu. Minder gas verbruiken? Dan wordt gas duurder om de winst te herstellen. Zonnepanelen? Daarbij betaal je de hoofdprijs aan btw en duurt het jaren voordat het is terugverdiend. Isoleren? Duur! En soms onmogelijk. Elektrische auto? Onbetaalbaar!”, schampert er een.

Het merendeel van de respondenten vindt dat de politieke aandacht zich beter op andere zaken kan richten dan op duurzaamheid: „Neem de huizencrisis, vluchtelingencrisis, gascrisis, en de belangrijkste: de oorlog in Oekraïne”.

Velen twijfelen ook over de invloed die wij als Nederland hebben op het wereldwijde probleem. „Wij zijn een stipje op de wereldkaart. Laat China, India, Pakistan, maar ook Rusland en de VS maar eens minder fossiele brandstoffen gebruiken.”

Het klimaatprobleem moet mondiaal worden aangepakt, stellen veel respondenten vast. „Alle neuzen één kant op met dezelfde maatregelen. De klimaatproblemen stoppen niet bij de grens.”

Deelnemers die zich wél grote zorgen maken over klimaatverandering benadrukken ook dat de gewone burger slechts een klein aandeel kan leveren. „We moeten het serieus nemen, maar ervoor zorgen dat de kosten niet alleen betaald worden door de consument maar ook door bedrijven en zeker door de multinationals”, stelt één van hen. „Zolang er nog vliegtuigen vol bloemen en groenten over de wereldbol worden getransporteerd en de economie belangrijker is dan het klimaat is het dweilen met de kraan open.”

Opvallend is dat een deel van de sceptici in het dagelijks leven wel degelijk bezig is met duurzaamheid; 58% van alle respondenten geeft dit aan. „We moeten natuurlijk wel zo duurzaam en respectvol mogelijk omgaan met onze omgeving”, schrijft iemand.

Daarbij kijken oudere respondenten vaak met een schuin oog naar de jongere generaties. „Als de Greta Thunberg-generatie iets aan de opwarming van de aarde wil doen, moet ze eerst eens bij zichzelf beginnen”, sneert iemand. „Smartphones en laptops weg, fietsen in plaats van de scooter en geen vliegvakanties naar de zon meer. Dat scheelt al een hoop.”