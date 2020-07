Uitslag stelling: ’Verdeeld over vertrekboete’

GL wil bedrijven multinationals miljarden laten betalen voor het gebruik van faciliteiten als onderwijs en infrastructuur, mochten ze weggaan uit Nederland. ,,De 'grote jongens' hebben Nederland helemaal uitgemolken. De subsidies lopen terug, we zijn kritischer op milieu en hebben nog dividendbelasting. Nu is een ander land aan de beurt”, zo schetst een voorstander van het plan de houding van de megabedrijven. Maar een tegenstander laat weten ,,Puur populisme van GroenLinks. Andere bedrijven zullen als dit plan doorgaat, zich niet willen binden aan Nederland vanwege die vertrekboete.”

De meesten geloven niet dat GroenLinks een meerderheid in de Kamer gaat krijgen voor het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Bart Snels. Hij hoopt dat bedrijven in Nederland blijven als ze bij vertrek miljarden moeten aftikken. Bijna driekwart gelooft er niks van dat dit multinationals in Nederland houdt.

,,Als dit voorstel wordt geaccepteerd in de Tweede Kamer, dan bevestigt het de onbetrouwbaarheid van de Nederlandse overheid. Zeker omdat de wet ook nog eens met terugwerkende kracht zou gaan gelden. Dit wordt dan echt de doodsteek voor het vestigingsklimaat”, denkt een deelnemer die vreest voor het imago van ons land.

Unilever, en misschien ook Shell, willen vertrekken naar Londen. Een kleine meerderheid van de deelnemers denkt dat Londen een fijne plek is voor bedrijven om zich te vestigen. ,,Had Rutte nou echt gedacht dat de bedrijven in ons minilandje zouden blijven als ze geen belasting hoefden te betalen? Het Verenigd Koninkrijk is bovendien verlost van het juk van de EU, wat het heel aantrekkelijk maakt.”

Tweederde van de deelnemers denkt dat de vestigingsplaats van een bedrijf belangrijk is voor de uitstraling ervan. Een respondent vindt het begrijpelijk dat bedrijven willen vertrekken, maar 'zeer nadelig voor de reputatie van Nederland als vestigingsplaats'. Iemand anders draait het om: ,,Nederland staat bekend als goed handelsland en deze reputatie geeft bedrijven ook een positieve uitstraling."

Eveneens twee derde van de respondenten vindt dat het een probleem is voor Nederland als Shell en Unilever hun hoofdkantoren verhuizen. Een kleinere meerderheid ziet de bedrijven als vlaggenschepen van de Nederlandse economie. ,,Een eventueel vertrek van de bedrijven is zeer nadelig voor de Nederlandse economie, maar moet niet ten koste gaan van alles. Misschien moeten we ons meer richten op middelgrote bedrijven en die steunen”, klinkt het.

Als belangrijkste reden voor vertrek, voeren de bedrijven aan dat Nederland dividendbelasting heft en het Verenigd Koninkrijk niet. Desondanks vindt meer dan de helft van de deelnemers niet dat deze belasting dan maar moet worden afgeschaft.

De meeste stemmers vinden dat er voor Shell en Unilever andere belastingconstructies gevonden moeten worden om hen te behouden voor Nederland. De angst bij een meerderheid van de deelnemers is dat meer bedrijven het land zullen verlaten als er niets voor ze wordt geregeld.