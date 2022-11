Politiek kan veel leren van voetbal

WK voetbal

Mist geblesseerde Ecuador-goalgetter Valencia Oranje-duel? ’Voelt niet goed’

Enner Valencia is niet ongeschonden uit de openingswedstrijd van het WK tussen Ecuador en Qatar (2-0) gekomen. De aanvaller heeft last van een knie en enkel. Valencia liet zich in de 77e minuut van het duel in het Al Bayt-stadion van Al Khor vervangen. „Nu zo vlak na de wedstrijd voelt het niet goed...