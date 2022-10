Brief 1 ’FvD uit de Kamer zetten’

Niet lang daarvoor verklaarde Gideon tegenover de pers dat het woord reptiel volgens de Van Dale ook betekent verachtelijk persoon, waarop Merel hem van repliek diende door te zeggen dat het woord liquideren van Thierry Baudet volgens Van Dale ook betekende ’wegsturen’. Daarop had Gideon geen adequaat antwoord.

Die maandag volgde een wraakactie van Van Meijeren door haar te confronteren en verbaal te bedreigen door haar uit te maken voor rioolrat, omdat althans volgens hem liquideren gewoon betekende van het leven beroven. Een excuus van Merel werd door hem niet aanvaard en het filmpje ging viral met desastreuze gevolgen voor Merel, die van alle kanten via social media werd aangevallen en met de vreselijkste verwensingen werd geconfronteerd.

Nu wordt het de hoogste tijd dat deze partij met ’fascistische’ trekjes geen plek meer krijgt in de Tweede Kamer. Want het bedreigen van Kamerleden en journalisten hoort niet thuis in onze democratische rechtsstaat.

Frans Boomer

