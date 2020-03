Brief 1: ’Laat zuiden eerst zelf hervormen’

De ECB heeft door haar 0-rente beleid deze landen enorm geholpen en daarmee hebben de spaarders en gepensioneerden in het Noorden reeds vele jaren de zuidelijke landen sterk gesteund. Dat wij nu uiterst terughoudend zijn om wederom nog meer steun via eurobonds of het Europese noodfonds beschikbaar te stellen zou op meer begrip moeten kunnen rekenen.

Laat het zuiden nu zelf eerst hervormen. Genoeg is echt genoeg. De euro heeft al genoeg gekost, meneer Draghi!

Drs. Jan H.J. Schreuder, Tilburg

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: