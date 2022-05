’Progressieve vliegtaks invoeren’

Welnu meneer Baksteen, op basis van de volgende kennis heb ik besloten aan het protest mee te doen: de luchtvaart, nu goed voor 6,7% van de totale uitstoot in Nederland (CBS cijfers), groeit met 4% per jaar. 4% groei van nu tot 2030 zou 37% groei betekenen. Terwijl alle andere sectoren werken aan forse reductiedoelen die ze opgekregen hebben (EU-doel: 55% minder in 2030) gaat de luchtvaart nog grotendeels vrijuit.

Duurzaam en luchtvaart zijn woorden die de komende 20 jaar nog niet samengaan. Efficiëntere motoren en een beetje bijmengen van kerosine met synthetische brandstof zijn leuke beeldvorming maar slaan voorlopig geen deuk in een pakje boter. Consuminderen, in ieder geval niet groeien, is dus de enige optie. Nu is het zo dat 1% van de wereldbevolking de helft van de uitstoot door luchtvaart veroorzaakt (the Guardian 17 nov. 2020). Als deze 1% nu eens 50% minder gaat vliegen dan scheelt dat dus 25%.

Daarom ben ik een warm voorstander van een progressieve vliegtaks. Je begint met heel weinig te betalen, zodat ook mensen met een smallere beurs nog wel eens een keertje kunnen vliegen. Naarmate je meer gaat vliegen ga je steeds meer betalen.

Edith Molenbroek, Woerden

--