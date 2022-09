Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Krokodillentranen rond azc Ter Apel

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Vorige week beschreef ik hoe de asielchaos in het nieuws bleef. Toen moest het toppunt, of dieptepunt, nog komen: de tv-uitzending van talkshow Op1 vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was actie-tv met een sausje valse solidariteit. Laat ik daar wat ratio tegenover zetten.